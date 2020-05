El Bages és un clam reuneix en aquest vídeo 489 fotos històriques de la comarca

El Bages és un clam ha penjat aquest divendres a les xarxes socials un vídeo amb 489 fotos històriques de la comarca. És el resultat de la sisena acció de participació ciutadana convocada per la plataforma -que formen 102 entitats, entre les quals Regió7-, que durant les darreres setmanes havia fet una crida per recollir imatges fetes abans de 1976. En total, El Bages és un clam ha rebut més de 800 fotos i n'ha fet una selecció que inclou escenes de Manresa, Sallent, Castellbell i Sant Joan de Vilatorrada. També hi ha algunes imatges de Cabrianes, Súria, Santpedor, Cardona i Navas. El vídeo té una durada de més de 13 minuts i va acompanyat de música de Manel Camp.