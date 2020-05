The Chemical Brothers, primers confirmats per al Sónar 2021

El Sónar ha donat a conèixer el primer dels artistes que conformaran el cartell per a la 27a edició, que tindrà lloc el 17, 18 i 19 de juny del 2021 als recintes de Fira Montjuïc de Barcelona i Fira Gran Via de L'Hospitalet. Es tracta del nou directe de The Chemical Brothers, que tornaran al festival la nit del dissabte 19 de juny de l'any que ve per presentar el seu espectacle audiovisual immersiu creat amb Adam Smith, col·laborador habitual. El duet britànic, format per Tom Rowlands i Ed Simons, presentaran el seu últim àlbum, 'No Geography', que intercalaran amb els seus 'hits'. Sónar treballa amb els artistes, ponents i entitats participants per a reprogramar al 2021 la majoria de xous i activitats previstos per aquest estiu.

Properament, s'anunciaran més detalls de l'edició extraordinària de Sónar+D CCCB, que tindrà lloc el 18 i 19 de setembre de 2020 al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), l'espai on va néixer i va créixer el festival.

Sónar+D CCCB serà un esdeveniment fonamentalment on-line, gratuït i obert a tothom que podria acollir a públic presencialment en funció de l'evolució de la normativa d'aforaments.