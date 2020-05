La Biblioteca Central d'Igualada reobre el servei de préstec aquest dilluns

La Biblioteca Central d'Igualada reobrirà les portes aquest dilluns per oferir únicamet el servei de préstec als usuaris. El retorn de documents ja es pot fer utilitzant la bústia situada al costat de l'entrada, i també es poden sol·licitar documents per anar-los a buscar a partir del dia 25 a través de mitjans telemàtics o telefònics ( b.igualada.c@diba.cat o 93 804 90 77). Els usuaris només podran accedir al vestíbul de la biblioteca i la resta d'espais i serveis no estaran oberts al públic fins a fases posteriors. Cal portar mascareta. L'horari de la biblioteca serà de 4 a 7, de dilluns a divendres, i de 10 a 1 del migdia, de dimarts a divendres.