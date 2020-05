La Universitat Catalana d'Estiu suspèn la tercera edició a Manresa

La Universitat Catalana d'Estiu (UCE) no farà la que havia de ser la seva tercera edició a Manresa, que estava prevista per a principi de juliol. Les conseqüències derivades de la crisi de la Covid-19 i les seves restriccions impedeixen la correcta preparació de l'esdeveniment.

La UCE va celebrar la seva primera edició a Manresa amb molt d'èxit el 2018, coincidint amb el seu 50è aniversari i amb el fet que aquell any la ciutat exercia com a Capital de la Cultura Catalana, i amb la voluntat de reforçar el caràcter universitari de Manresa. L'Ajuntament de Manresa, la Fundació UCE i l'Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori, GEST! -que va ser l'entitat impulsora de la presència de la UCE a la capital del Bages- van signar un acord per a la seva organització amb una clara voluntat de continuïtat. Així, el 2019 es va celebrar la segona edició i aquest 2020 s'havia de desenvolupar la tercera. Josep Sinca, president de Gest!, explica que «fent una avaluació de la situació ens ha semblat més assenyat suspendre l'esdeveniment per a aquest 2020. Reafirmant-nos, a la vegada, per als pròxims anys en la seva continuïtat, al marge de contingències extremes» com les actuals.

La UCE és una iniciativa cultural sorgida l'any 1968 amb l'objectiu de posar en contacte els cor-rents intel·lectuals dels territoris de parla catalana. Cada mes d'agost ofereix a la localitat de Prada de Conflent cursos, tallers i conferències, amb un programa que combina les activitats docents amb altres actes més lúdics. La 52a edició a Prada tindrà lloc aquest estiu, del 17 al 23 d'agost.