Centenars de persones segueixen el show interactiu del club de música electrònica Elrow fet des de la Casa Batlló

Més de 2.000 persones han seguit aquest diumenge a través de les xarxes socials el show interactiu del club de música electrònica Elrow fet des de la Casa Batlló. L'espectacle, batejat com a 'Elrowshow', ha començat poc després de les quatre de la tarda i ha comptat amb acròbates, ballarins i actors que des de diferents punts de l'edifici modernista han transportat de forma virtual l'obra de gaudí. Els personatges del show han estat creats especialment per l'ocasió per reflectir la fascinant arquitectura i disseny de l'edifici. La música ha anat a càrrec del famós disjoquei barceloní Paco Osuna, acompanyat pels residents d'Elrow De La Swing i Tini Gessler. Els espectadors que ho han desitjat s'han unit a l'espectacle gràcies a la sala Zoom.



Des de primera hora de la tarda l'espectacle interactiu de més de tres hores ha comptat amb més de 2.600 visualitzacions. Al show s'hi ha unit persones de totes les edats que gràcies a les webcams han pogut convertir-se en coprotagonistes mostrant com ballen la música electrònica.





Amb aquesta iniciativa la Casa Batlló s'ha volgut sumar "a la crida que ha fet la UNESCO als llocs declarats Patrimoni Mundial per visibilitzar les seves accions amb la voluntat de reduir els efectes negatius del confinament global".De fet, segons el director general de Casa Batlló,, "en aquests moments d'incertesa amb l'aturada de l'activitat cultural del nostre patrimoni, val la pena mantenir qualsevol activitat que fomenti el creixement intel·lectual, artístic i emocional de les persones".Per la seva banda, els fundadors d'Elrow Juan Arnau Jr. I Cruz Arnau han detallat a través d'un comunicat que están "molt orgullosos de formar part d'aquest projecte únic i irrepetible en una de les icones arquitectòniques més emblemàtiques de Barcelona". En el mateix sentit s'ha expressat el discjòquei Paco Osuna que ha afirmat que "punxar amb la família d'Elrow" a la seva ciutat i en un "lloc tan emblemàtic com és la casa Batlló és una emoció indescriptible".