Els cinemes de Puigcerdà i de l'Alt Urgell no obriran tot i entrar a la fase 2

Cinemes i teatres de l'Alt Pirineu –Cerdanya i Alt Urgell– i Aran seguiran tancats tot i poder obrir en la fase 2 de la desescalada. La previsió és obrir el 19 o el 26 de juny. Fer-ho amb una tercera part de la capacitat no és viable econòmicament i tampoc hi ha estrenes per oferir.

És el cas dels cinemes Guiu de la Seu d'Urgell. La seva propietària, Montserrat Guiu, apunta que en el retorn a l'activitat es visualitzaran canvis que tenen a veure amb la forma d'expedir els tiquets, a més de mesures per garantir el distanciament social entre persones i evitar possibles aglomeracions, o la desinfecció dels espais, entre d'altres. Una de les dues sales que hi ha al cinema de la capital alturgellenca té capacitat per a 300 persones, amb la qual cosa Guiu espera poder adaptar l'espai a la nova situació. Així, ha volgut deixar clar que cal que «el públic se senti molt tranquil i segur» quan arribi aquesta etapa, perquè s'acomplirà al màxim totes les instruccions sanitàries. La intenció és reobrir de divendres a dilluns, els mateixos dies que es feia habitualment abans del període de confinament.

A Puigcerdà, l'estrena del musical Els Productors, prevista per a final de juny, s'ha ajornat fins a l'octubre, amb la qual cosa encara no hi haurà una represa de la programació teatral que impulsa l'Ajuntament i les entitats del municipi a les instal·lacions del Casino Ceretà. Tampoc està previst recuperar de moment les projeccions de cinema en aquestes dependències ni a les del cinema Avinguda, gestionats per la mateixa societat, i la idea és esperar a fer-ho quan hi hagi estrenes i un protocol a seguir.

El president del Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalu-nya, Camilo Tarrazón, va afirmar dissabte que els cinemes es plantegen reobrir de forma generalitzada el proper 26 de juny, tot i que tenen autorització per fer-ho amb capacitat reduïda en les zones que entrin abans en fase 2. En una entrevista a RAC-1, Tarrazón va assegurar que «el sector s'ha compromès a tenir les sales en marxa el juliol» i va destacar que els dos principals mercats d'Espanya són la comunitat de Madrid i l'àrea metropolitana de Barcelona, que avui entraran a la fase 1.