El manresà Joan Esculies guanya la Beca d'Estudis Històrics President Tarradellas

La Beca d'Estudis Històrics President Tarradellas 2020 s'ha atorgat a l'historiador manresà Joan Esculies i Serrat pel seu projecte «Artemi Aiguader. Posar ordre a la rereguarda». L'objectiu d'aquest treball és estudiar la trajectòria fins ara desconeguda del reusenc Artemi Aiguader, conseller de Seguretat Interior ?l'antiga Governació? entre el 1936 i 1937 i una de les figures més rellevants d'Esquerra Republicana durant la Guerra Civil. El premi està dotat amb 6.000 euros i es lliurarà el proper mes d'octubre. El llibre és previst que s'editi el 2021. En els darrers anys, Joan Esculies ha posat per escrit, també, el recorregut vital d'algunes figures rellevants de la vida política del país durant el segle XX com Josep Andreu Abelló, Joan Solé i Pla, Josep Fontbernat, Josep Tarradellas, Pau Casals, Enric Prat de la Riba o Ernest Lluch, una trajectòria que el consolida com un dels més destacats estudiosos de la política catalana de l'últim segle.

El projecte biogràfic es dividirà en cinc etapes de la vida d'Artemi Aiguader: la seva militància polític a Reus (1889-1921), la seva vinculació a l'Estat Català de Francesc Macià (1922-1930), la seva relació amb les Joventuts d'Esquerra Republicana-Estat Català i els càrrecs que ocupà durant l'etapa republicana (1931-1935), la seva actuació durant la Guerra Civil (1936-1938) l''eix central de la investigació pel rellevant càrrec que ocupà Aiguader? i l'exili mexicà /(1939-1946).

Joan Esculies és doctor en Historia Contemporània per l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives de la UPF. Exerceix de professor col·laborador de la UOC i és membre del Grup d'Estudi de les Institucions i de les Cultures Polítiques (segles XVI-XXI) de la UPF i membre del Grup d'Estudi National Moviments & Intermediary Structures in Europe (NISE). Ha publicat més d'una desena de llibres, entre ells, «Josep Fontbernat, conseller de Tarradellas», editat per la Fundació o "Ernest Lluch. Vida d'un intel·lectual agitador", que el 2018 va obtenir el XVII Premi Gaziel de Biografies i Memòries, convocat per l'editorial RBA i la Fundación Conde de Barcelona.

El jurat encarregat d'torgar el premi ha estat format per Robert Casadevall, professor del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili; Montserrat Duch, catedràtica d'Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili; i Núria Gavarró, directora de l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià.

La beca, convocada per la Fundació Josep Irla, amb el suport de la Diputació de Tarragona, i en col·laboració amb l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià (Monestir de Poblet) i la Universitat Rovira i Virgili (Grup de Recerca Consolidat ISOCAC del Departament d'Història), està dotada amb 6.000€ i té com a objecte d'estudi el pensament, l'obra i la vida de la generació de republicans i republicanes vinculats a les comarques del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès.