La Parcir tornarà a acollir signatures de llibres, divendres amb Rafel Nadal

El darrer llibre de l'escriptor Rafel Nadal (Girona, 1954), Mar d'estiu, havia d'arribar a les llibreries el 19 de març però cinc dies abans, amb el decret de l'estat d'alarma per l'emergència sanitària provocada pel coronavirus, el món es va aturar. Mar d'estiu, també. El llibre va arribar a les llibreries, finalment, el 13 de maig. La setmana passada, l'autor va signar exemplars a la gironina Llibreria 22, amb mascareta i saludant els lectors amb el colze, i aquest divendres, dia 29, ho farà a la Parcir de Manresa. La llibreria, que des de dilluns passat ja pot obrir amb un terç de la capacitat, recuperarà una de les activitats culturals tradicionals del món del llibre, suspeses des de fa dos mesos.

No serà, explica Antoni Daura, llibreter de la Parcir amb Dolors Pardo, una presentació tradicional però sí una manera de «tornar a una certa normalitat» amb autors i lectors reunits presencialment: «A banda del desastre de Sant Jordi, els llibreters podem estar relativament satisfets de com s'està produint el desconfinament», reflexionava Daura, que durant la fase 0 va poder aixecar la persiana, amb cita i sense deixar entrar clients. Des de fa una setmana, els lectors ja poden entrar i tocar llibres.

Nadal signarà exemplars de Mar d'estiu de 10 a 12 del migdia. Amb mascareta, mantenint les distàncies i amb el gel hidroalcohòlic preparat a l'entrada de l'establiment. La idea de la trobada, explica Daura, va sorgir de manera «espontània. Fa anys que ens coneixem i em va explicar que amb l'editorial havien estat rumiant què fer. L'experiència a Girona, a casa seva, va anar prou bé i vam pensar traslladar-ho a Manresa». L'autor també farà servir aquest format de trobada amb els lectors a Tarragona i Vilafranca del Penedès.

Des de l'inici del confinament Dolors Pardo ha fet recomanacions diàries de llibres a través de l'Instagram de la llibreria (Llibresparcir), una experiència que, com ella mateixa valorava, ha funcionat «molt bé». La setmana passada, Pardo va conversar amb Montse Barderi per parlar del llibre La memòria de l'aigua (Premi Prudenci Bertrana 2019), una trobada que van seguir en directe una cinquantena de persones i que ja han visualitzat més de 170. I dimecres, parlarà amb Laia Aguilar del llibre Pluja d'estels (Premi Josep Pla 2020). Coincidint amb la signatura de divendres de Rafel Nadal, demà, dimarts, Antoni Daura conversarà amb l'escriptor a través del canal d'Instagram de la llibreria, a les 7 de la tarda. I és que, com explica el llibreter, les recomanacions i les presentacions online amb «un producte tradicional, com és el llibre en paper, es complementen molt bé». Això no vol dir, però, oblidar-se de les «presentacions clàssiques perquè, al capdavall, el contacte humà no es pot substituir», però no descarta «gravar-les i penjar-les per a tothom qui estigui interessat en aquest format».