El manresà Joan Esculies guanya la Beca d'Estudis Històrics President Tarradellas 2020

L'historiador manresà Joan Esculies i Serrat (1976) ha obtingut la Beca d'Estudis Històrics President Tarradellas 2020 pel projecte «Artemi Aiguader. Posar ordre a la rereguarda». L'objectiu d'aquest treball és estudiar la trajectòria fins ara desconeguda del reusenc Artemi Aiguader, conseller de Seguretat Interior -l'antiga Governació- entre el 1936 i 1937 i una de les figures més rellevants d'Esquerra Republicana durant la Guerra Civil. El premi està dotat amb 6.000 euros i es lliurarà el proper mes d'octubre. El treball és previst que s'editi el 2021. En els darrers anys, Joan Esculies ha posat per escrit, també, el recorregut vital d'algunes figures rellevants de la vida política del país durant el segle XX com Josep Andreu Abelló, Joan Solé i Pla, Josep Fontbernat, Josep Tarradellas, Pau Casals, Enric Prat de la Riba o Ernest Lluch, una trajectòria que el consolida com un dels més destacats estudiosos de la política catalana de l'últim segle.