? El concert que Els Pets havien de fer el dia 8 de maig a la sala Stroika, el primer de la nova gira per celebrar els 35 anys de la banda, es va posposar al 26 de juny. En aquesta data, inicialment, Manresa ja estaria de ple a la fase 3 i la sala podria obrir amb un terç de la capacitat i amb la possibilitat, explica Castellano, de «fer dos passis». Però, ara mateix, «encara no podem decidir res. Hem d'esperar». No descarten, tampoc, «buscar una data alternativa».