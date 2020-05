Gorillaz, Bad Bunny, FKA Twigs, Tyler The Creator, The National i Tame Impala, confirmats al Primavera Sound 2021

El Primavera Sound ha fet públics els primers caps de cartell per a l'edició del 20è aniversari, que s'ha ajornat a l'any que ve. El festival manté per al 2021 part dels artistes ja anunciats per aquest estiu, com The National, The Strokes, Tyler The Creator, C. Tangana, Brockhampton, Iggy Pop, The Jesus and Mary Chain, Beck, Bad Bunny, Bikini Kill, Caribou, Disclousure, Bauhaus, Cigarettes After Sex, Chromatics, Maria del Mar Bonet, Manel o King Gizzard & The Lizard Wizard. Ahora, però, hi afegeix nous artistes, com Gorillaz, FKA Twigs, Tame Impala, Jamie XX, Idles o Charli XCX. Massive Attack també apareix com a cap de cartell en el mail que han rebut els que ja havien adquirit l'entrada, però no en la publicació a les xarxes socials.

El Primavera Sound, que tindrà lloc del 2 al 6 de juny del 2021 al recinte del Fòrum, confirma així quasi tots els caps de cartell que s'havien de veure la propera setmana al recinte del Fòrum i, a excepció de Lana del Rey i del dubte sobre la presència o no de Massive Attack, manté les grans apostes.



En una piulada a la xarxa social Twitter, el festival ha confirmat altres artistes per al seu cartell de l'any que ve, després d'haver anunciat inicialment que ajornava el certamen al setembre i, finalment, haver hagut de cancel·lar l'edició d'aquest 2020. Es tracta d'Amaia, Black Lips, Dinosaur Jr, La Favi, Fontaines D.C., Hannah Diamond, DJ Harvey, Jamila Wood, Jawbox, Napalm Death, Nina Kraviz, Pavement, Shellac, Yo la Tengo i Carolina Durante, entre d'altres, que preveuen anunciar properament.

El festival Primavera Sound va decidir fa quinze dies la cancel·lació "per força major" l'edició d'aquest any, que ja havia ajornat fins a finals d'agost per la crisi del coronavirus, i posposava així la celebració del seu vintè aniversari del 2 al 6 de juny del 2021. Amb tot, la trobada professional vinculada al certamen, PrimaveraPro, es manté amb una edició digital al juliol.

Entrades vàlides i devolució

Des del festival van clarificar llavors que les entrades adquirides serien vàlides per al Primavera Sound 2021, tot i que els seus compradors tindran també l'opció de reclamar el seu reemborsament. En el mail que han rebut els que ja tenien l'entrada, es demana que si no es retorna l'abonament, el client rebrà un 10% del valor de l'entrada per despeses en el festival, accés a la prevenda exclusiva 24 hores per al 2022, un 15% de descompte en una segona entrada, una edició exclusiva del llibre del 20è aniversari i una samarreta commemorativa.

El festival proposa dues opcions per als que volen el reemborsament de les localitats. La primera és cedir al Primera Sound l'import total de l'entrada i el certamen destinarà 20 euros a Save The Children, #YoMeCorono i Open Arms. Rebrà també un llibre i una samarreta commemorativa del 20è aniversari. Si es vol recuperar l'import, el retorn començarà el 3 de juny i serà possible durant 14 dies.