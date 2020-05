«La recuperació de la música en directe passa per muntar concerts a l'aire lliure»

Dani Castellano, director de la Casa de la Música de Manresa, té molt clar que «la recuperació de la música en directe passa pels concerts a l'aire lliure». Sobretot per dos motius: «Les condicions de seguretat són més fàcils de complir que no a l'interior d'una sala» i la capacitat, quant a públic, és més gran. És per això que la Casa de la Música ha proposat a l'Ajuntament de Manresa i a les entitats «una programació estable de concerts a l'aire lliure durant aquest estiu, en diferents formats, pensant en un escenari situat en un espai obert». L'objectiu principal de la proposta que s'estudia vol optimitzar recursos i, sobretot, remarca, «recuperar la música en viu pels grups, pels tècnics, per generar indústria, i per evitar que la cadena s'aturi. Es tracta de minimitzar tant com es pugui el impacte econòmic negatiu que està generant aquesta situació».

La Casa de la Música, que té la seu a la sala Stroika, ha passat el confinament programant concerts i xerrades a la xarxa i continuant la formació online. I si bé és cert que ara ha baixat l'assistència «perquè podem sortir més i tothom està una mica fart de pantalles», mentre no es puguin recuperar els directes continua sent una alternativa. De fet, explica Castellano, aquesta setmana participen amb el consistori i l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central en la celebració de la Festa del Riu, que es manté de manera virtual i que, al cicle de xerrades que s'estan fent a la xarxa, se sumarà el programa musical, concentrat dissabte 30 de maig, amb quatre concerts: el familiar amb 2princesesbarbudes (11 h); JazzWoman (17 h); Suu (18 h) i Smoking Souls (19 h), que es retransmetran en streaming a través del canal d'Instagram de Cases de la Música.

El darrer concert que es va celebrar a la sala Stroika el va protagonitzar Albert Pla, que va repassar el seu repertori amb l'espectacle Matacerdos, el divendres 7 de març. Una setmana després es declarava l'estat d'alarma que va aturar tota la programació. Concerts suspesos i concerts ajornats, la sala no podrà tornar a obrir fins a la fase 3 del desconfinament, inicialment, amb un terç de la capacitat. A Stroika hi caben unes 800 persones. Si la desescalada continua com fins ara -i no s'accelera o s'alenteix-, la sala podria obrir a meitat de juny. I el proper concert previst a Stroika és el d'Els Pets, el 26 de juny. Després, però, s'ha de veure «si surt a compte» obrir, tant per una qüestió econòmica com de compliment de protocols. I això val tant pel que fa a concerts com per l'ús com a sala de festes. Com explica Castellano, «dos mesos sense obrir una sala és una patacada perquè no ingresses i consumeixes recursos. Hi ha neguit en el sector perquè poc o molt tindrà conseqüències i s'haurà de veure com aguanten les sales, com funciona el desconfinament, si hi ha ajudes, sinó n'hi ha, de quin tipus... vivim en la incertesa. El panorama, les normes, canvien d'un dia per l'altre». Per a Castellano, es tracta d'anar «superant pantalles» en una situació inèdita que conviu amb incongruències que superen l'esfera sanitària: «Pots anar al metro apilotat perquè vas a treballar però no pots fer un espectacle. Són prioritats econòmiques».