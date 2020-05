La Biblioteca Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada reobre aquest dilluns

La Biblioteca Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada se sumarà, dilluns, a la reobertura amb el servei de préstec i retorn de documents, com també per a consultes d'informació sense entrar a l'equipament.

El retorn dels llibres es podrà fer a la bústia de l'entrada de la biblioteca i no caldrà cita prèvia. Però, per recollir documents, caldrà avisar per correu electrònic, per telèfon o través del formulari de la pàgina web.

Els horaris a partir de l'1 de juny i fins el 15 de setembre seran els següents: dilluns i divendres, de 10 a 13 h; dimarts, dimecres i dijous, de 17 a 20 h; de l'1 al 15 d'agost la biblioteca romandrà tancada.

La biblioteca avisa que les fases de reobertura de l'equipament no coincideixen amb les fases de la desescalada general i que informaran els usuaris a través del correu electrònic i a les xarxes socials de la progressiva apertura de la biblioteca.

Es poden continuar fent servir els serveis virtuals i a distància.