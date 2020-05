Les Coves del Toll reobren dissabte amb visites per a grups de màxim 10 persones

El Parc Prehistòric de les Coves del Toll reobre aquest dissabte, 30 de maig, en horari regular i seguint les mesures de prevenció i seguretat decretades i establint un protocol excepcional. Es podran visitar dissabtes i diumenges: de 10.30 h a 19 h; excepcionalment i en ser festiu de segona pasqua, aquest dilluns 1 de juny també estaran obertes les Coves del Toll de 10:30 h a 15:00 h (horari de festius i ponts)

La venda d'entrades es farà al centre de recepció de visitants que hi ha al pàrquing de l'equipament i es recomana el pagament amb targeta. L'ús de la mascareta serà obligatori i la capacitat del jaciment per a visites per a grups serà de 10 persones; a la fase 2 en seran 12 i a la fase 3, 15 persones.

El Museu de Moià i Casa Rafel Casanova reobrirà les portes en horari regular el proper dissabte 13 de juny.