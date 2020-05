DocsBarcelona, Mecal i D'Autor Film, en línia

? Arran de la crisi de la Covid-19, Catalunya Film Festivals, que agrupa 48 festivals i mostres cinematogràfiques d'arreu de Catalunya, ha assenyalat que calen «ajudes urgents» per a unes iniciatives que són «peça clau i indiscutible» del sector cinematogràfic del país. Mobilitzen cada any 1.000 pel·lícules, «impulsant la creació, la producció i la difusió d'un cinema divers, plural i creatiu». Arriben a 580.000 espectadors, «fet que evidencia una forta empremta social i també econòmica». Per ara, festivals de la talla de Mecal, D'Autor Film Festival, DocsBarcelona i Mostra Internacional de Films de Dones s'han reconvertit en línia. Altres dos festivals s'han cancel·lat i catorze s'han posposat (deu sense fixar nova data). N'hi ha 27 que segueixen a l'expectativa. Abans de la pandèmia, només Animac i Americana Film Fest es van celebrar en el seu format original.