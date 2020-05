«Podem guanyar notorietat, perquè a la Cerdanya pràcticament no es farà res més»

El Cerdanya Film Festival celebrarà la seva onzena edició de l'1 al 9 d'agost de Puigcerdà. Altres festivals, els que s'han pogut mantenir, han fet edicions virtuals, però a Puigcerdà aposten per fer projeccions presencials. «No és només el contingut que ofereixes, un festival també és la proposta de sortir de casa, de compartir cultura. No es pot convertir en un canal de YouTube, i encara menys és una opció per a un festival petit», manifesta Jordi Forcada, l'ànima de l'esdeveniment cinematogràfic de la Cerdanya, que l'any passat va aplegar 4.783 espectadors, interessats per les 194 pel·lícules que es van projectar en 48 sessions.

En un context de cancel·lacions i ajornaments, la celebració de l'onzena edició del Cerdanya Film Festival de forma presencial és una bona notícia. Com s'ho han fet?

Ens hem salvat per la campana. Fa mesos que estem en marxa i fent equilibris, però fa un mes que hem sabut que manteníem la subvenció de la Diputació de Girona, que, davant de la pandèmia, ha considerat l'àrea de Cultura un àmbit estratègic. Són 15.000 euros. Però haurem de fer retallades: el pressupost de l'any passat va ser de 40.000 euros i aquest any, amb sort, arribarem als 20.000 euros. De moment, no tenim cap patrocinador privat: zero. Comptàvem tenir entre 4.000 i 5.000 euros, però els hem perdut tots.

Amb un pressupost minvat, en què hauran de retallar?

Amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Ajuntament de Puigcerdà, et mires la situació d'una altra manera: podem estar al dia de pagaments. Però ara no podem començar a cobrar al públic: el conveni amb l'Ajuntament ens obliga a la gratuïtat, i a nosaltres ja ens interessa. Però haurem de deixar de fer publicacions impreses, fer menys cartells, eliminar el còctel de cloenda... i potser tampoc podrem fer el laboratori de creació, que va tenir molt bona acceptació l'any passat. Es fa en una casa de colònies de Bellver i amb els 150 euros que cobràvem no es cobria ni l'allotjament d'una setmana a mitja pensió. Aquest any no podem posar nosaltres 120 euros per participant. Però sembla que hi ha demanda, i estem treballant a veure què es pot fer.

Així, com serà el festival d'aquest agost?

Concentrarem l'activitat només al Museu Cerdà i oferirem més sessions de projecció: ja tenim un esquema per fer entre 4 i 5 projeccions diàries. A la sala hi caben 129 cadires, i potser a l'estiu no hi ha restriccions. Però no m'atreveixo, i no vull, una ocupació del 100%. Segurament reduirem a 70 persones. Tampoc m'atreveixo a posar 20 persones dins d'un búnquer al mig de la muntanya, com l'any passat, però sí que volem muntar una sala 2 a l'aire lliure, al jardí del Museu: sessions infantils, de documentals, de llargmetratges... També les sessions seran més curtes, per airejar i netejar la sala, i que els espectadors no coincideixin.

Què més comportarà l'adaptació a la normativa sanitària?

L'associació té un objectiu social i per això impliquem negocis locals al bar, a la música, al pica-pica... No és cap fortuna, però aquest any els hem hagut d'anul·lar, i no podran facturar. No hi haurà res que es pugui manipular. Ens hem carregat la festa i l'entrega de premis: es farà públic el palmarès i para de comptar. Aquest és el pla de contingència actual, perquè si canvien les coses som versàtils. Vam parlar amb l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, i ens va dir que tothom ho entendria si el festival es feia de manera diferent.

Arran de la pandèmia, com ha quedat el panorama cultural cerdà, que és molt actiu a l'estiu?

Crec que l'activitat cultural i lúdica es veurà afectada greument. El FeMAP ja s'ha anul·lat. També moltes activitats de l'Ajuntament no es faran o seran més petites. Si ens mantenim, guanyem molta notorietat, perquè a la Cerdanya pràcticament no es farà res més. I no es preveu una temporada turística fluixa. És una bona oportunitat per promocionar el festival, que no es coneix gaire, perquè hi sol haver molta competència.

També ha estat clau, per a la continuïtat del festival, la inversió que van fer l'any passat en un projector i altaveus...

Si ara els haguéssim de llogar... Però no pot ser gastar-se cada any una indecència de diners. Vam creure que la inversió ens permetria rebaixar el cost del festival i ser menys dependents de la subvenció de torn i ara això ens ha salvat! De pantalla fem servir la del Museu, que no té les característiques que ens interessaria, però oferim els estàndards de màxima qualitat en alta definició.

La recepció d'obres a concurs és oberta fins a mitjan juny. L'any passat van batre el seu rècord amb més de 3.000 films!

Ens vam veure desbordats. Ara hem fet les bases més restrictives i n'hem rebut menys.

Durant el confinament, el festival ha estat actiu en línia. S'hi mantindrà?

Ens ha anat molt bé de visites amb la retrospectiva de curts, locucions de contes infantils i ara tenim previst amb els guanyadors d'anys anteriors i continguts de laboratori, però no vull posar en línia les obres a competició. No és el seu lloc. És una solució d'emergència, però no de futur.