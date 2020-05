La revista Dovella arriba a les llibreries i als socis de l'entitat

La Dovella, revista cultural de la Catalunya Central editada pel Centre d'Estudis del Bages (CEB) ha publicat el número 127. Aquest exemplar s'havia de presentar a finals d'abril a Sant Fruitós de Bages amb motiu de la inauguració del museu dedicat a la vinya i el vi però per culpa de la pandèmia es va suspendre l'acte cte i la presentació de la revista.

Actualment s'ha enviat a tots els socis de l'entitat i també a les llibreries habituals.

Aquest número presenta un monogràfic dedicat a la memòria popular de la vinya i el vi i recull les sis ponències i comunicacions que es van presentar a finals de gener en les VIII Jornades de patrimoni que cada any organitza el CEB a la seu del Col·legi d'Arquitectes (casa Lluvià) amb la col·laboració de l'Arxiu Comarcal del Bages, Museu de la Tècnica i enguany amb el suport de la DO Pla de Bages, l'Ajuntament de Manresa i l'Institut Ramon Muntaner (IRMU).

El dossier recull la ponència "Vinya, paisatge, patrimoni i relacions socials a la Catalunya Central" de Llorenç Ferrer i les comunicacions "Fassines de Fonollosa i Rajadell" d'Ernest Molins; "Remeis tradicionals amb vi, vinagre o aiguardent" de Roser Parcerisas; "La verema; cuina i tradició, A la taula o al tros, un àpat o un mos" de Maria Estruch; "La recuperació de la varietat de vinya per la DO Pla de Bages" a càrrec de Joan Soler i una conversa amb tres viticultors bagencs coordinada per Mireia Vila.

Completen el número un article sobre el rastre del vi en el paisatge bagenc de Francesc Roma; un llistat dels llibres publicats al Bages el 2019 i les seccions habituals d'un document inèdit sobre la festa de Sant Jordi al segle XVI, una imatge de Sant Mateu als anys trenta a càrrec de Marc Torras i la fitxa de patrimoni industrial sobre el pont del carrilet a Manresa per Jaume Perarnau.