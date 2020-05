L'associació Civitas Cultura, encarregada d'impulsar el patrimoni romànic del Berguedà, tenia a punt per a aquest estiu «la millor programació possible» al monestir de Sant Llorenç, a Guardiola de Berguedà, que és una joia romànica del segle X reconstruïda amb arquitectura contemporània. Tot i que no tenen un gran pressupost, «com que ara ja ens coneix molta gent i els encanta el monestir i el nostre tracte, fins i tot havíem aconseguit que vinguessin formacions nombroses, com la polifònica de Vilafranca, una violinista russa boníssima... però aquesta catàstrofe sanitària ho ha suprimit», apunta Toni Puig, coordinador de Civitas Cultura, que, de tota manera, assegura que «la nostra dèria és donar nova embranzida a la cultura als pobles petits. Si ja normalment hi ha poca oferta, la cultura a comarques ha de funcionar ara més que mai». I ho diu amb l'empenta d'haver aconseguit el reconeixement internacional amb la Biennal del Romànic organitzada l'any passat: va guanyar el tercer premi de la fira de turisme de Berlín com a projecte que integrava cultura, ecologia i territori.

Així, tot i que «no és la programació que volíem fer», en el seu quart estiu al capdavant del monestir de Sant Llorenç, Civitas Cultura presenta «bones propostes de petit format». Hi haurà espectacles (música, dansa, infantils...) cada dissabte de juliol, agost i setembre, vermuts musicals els diumenges a càrrec de grups de música actual de la Catalunya Central i, per ara, tres exposicions: una de col·lectiva de fotògrafes que han retratat l'Epifania a Etiòpia, una de grans peces de ceràmica de Lluís Riera, i una dels treballs escolars sobre Picasso, en col·laboració amb l'empresa Liven. Encara s'està treballant per lligar una quarta mostra. El que no podrà ser, i que es deixa per a l'any que ve, és una exposició «important», amb fotògrafs de la Catalunya Central, sobre la consciència climàtica. «Hem preferit no tirar-la endavant perquè no podíem posar-nos en contacte amb els fotògrafs, que fessin les fotos... i no es tracta de mostrar quatre fotos i tot bonic sinó, veient les mancances que tenim i el que hem destruït, reenamorar-nos de la natura».

L'activitat al monestir de Sant Llorenç ja havia d'haver-se iniciat per Pasqua, però fins a aquest juny no començaran les visites guiades, tant al conjunt monacal com a les petites esglésies romàniques (vegeu desglossat). Es faran grups reduïts i es proporcionarà mascareta a qui no en tingui. Per ara s'ajorna el nou model de visites «més àgils i gràfiques». La programació d'espectacles també s'ha endarrerit: fins al juliol. La majoria d'actuacions d'abril, maig i juny cancel·lades es reprogramaran l'any que ve.