El Festival Espurnes Barroques programa el primer concert amb públic

Aquest cap de setmana s'ha programat un altre concert en directe que serà retransmès pel canal YouTube del Festival. Aquest concert tindrà lloc aquest dissabte 30 de maig a les 18.30h. al Santuari del Miracle. Tindrà la novetat de permetre la presència de públic, en la que gairebé amb tota seguretat és una iniciativa pionera en el panorama concertístic de l'estat. L'aforament serà molt reduït, per la qual cosa només es podran treure les entrades a través de la web www.espurnesbarroques.cat, assumint una declaració responsable a nivell sanitari. Les entrades tindran la particularitat de comptar amb el mecanisme de taquilla inversa (pagant a la sortida la quantitat que es consideri adient per l'espectacle al qual s'ha assistit).

L'encarregat de dur-lo a terme serà l'organista, cantant i director Marc Díaz, un dels joves músics catalans que havia d'actuar al festival d'enguany, que porta des de dimecres treballant a l'orgue del Miracle (biografia de Marc Díaz al document adjunt). Tant pel seu talent i la seva joventut (27 anys), com pel nombre d'actuacions que feia enguany al festival, ens ha semblat una de les millors opcions per fer un primer pas per reinstaurar la vida de concerts. Amb aquesta actuació, Espurnes Barroques vol fer, modestament però decidida, una crida a la importància de les propostes culturals fetes en directe malgrat les dificultats del moment actual.

Pel fet de comptar amb l'equipament tècnic per fer la retransmissió audiovisual per la xarxa, el públic que assisteixi físicament al concert, podrà veure també la cara i les mans de l'organista, projectada en una pantalla instal·lada dins l'església, cosa poc freqüent en els concerts d'orgue. Aquest concert serà retransmès en streaming el diumenge 31 de març a les 18:30 a través de les xarxes del festival.

La intenció inicial era fer la retransmissió en directe, però les males condicions de connectivitat del Santuari, no ho han fet possible. La presència de la gastronomia barroca, que és un dels trets propis del festival, comptarà amb productors com la Ratafia del Miracle, Cafès Gener i el Forn de Pa Camps, en una proposta senzilla on es combinaran gustos dolços i amargs, també prou simbòlics de la situació actual.