Triar i remenar: retorn del vell costum que no s'ha de perdre

Anit vaig somiar que tornava a Manderley». La primera frase de Rebeca, de Daphne du Maurier, en una edició de Círculo de Lectores, espera pacient en una de les prestatgeries de la llibreria de segona mà de la Papasseit de Manresa. L'edició és acurada i la novel·la, una de les meves preferides. Busca compradora, com qualsevol dels volums que s'escampen en un imperfecte ordre a l'interior de l'establiment del car-rer Barcelona. L'atmosfera ho és tot, en aquell llibre. També en aquesta llibreria diàfana però plena de racons, cadires, sofàs i retrats com el de Virginia Woolf. L'establiment ha celebrat aquesta setmana els primers quinze dies d'obertura després d'un tancament de dos mesos.

I qui ho diria, que clàssics com la Ilíada o com l' Odissea van buscats. Però sí, explica el llibreter Miquel Sanchis, la meitat de la Papasseit que completa Anna Roca. Assegut darrere d'una pantalla, protegit i amb mascareta, Sanchis agraeix que la propietat els hagi rebaixat el lloguer i que els clients i amics de la llibreria, entre «preocupats i interessats», no s'hi pensessin dues vegades quan van aixecar la persiana: «retrobar-nos després de tants dies va ser emocionant. Però sense encaixar», ironitza. A l'entrada, el gel hidroalcohòlic és la condició indispensable per continuar avançant cap a l'interior. Hem canviat l'encaixada per l'onanisme de la refregada de mans.

La Papasseit va obrir en la fase 1 del desconfinament, quan els llibres ja es podien tocar. «No té cap sentit en una llibreria de segona mà no poder remenar. La gràcia és la troballa». Al fons de l'establiment, hi ha l'espai de baix cost: 1 llibre 3 euros i 5, 10 euros. I allí conviuen Agatha Christie, Doris Lessing, Günter Grass, Carme Riera i Arundhati Roy amb El nombre de la rosa, d'Umberto Eco, i La delgada línea roja, de James Jones, dues novel·les que, segurament, han tingut més espectadors que lectors. L'exposició Mokuhanga de la il·lustradora surienca Heidi de la Paz encara es pot veure a la llibreria. La van inaugurar a final de febrer i es clausurava el 30 d'abril. Però aquest abril no ha estat un abril qualsevol.

«On puc trobar un llibre de fotografia o d'il·lustració?», demana una clienta. Porta un xec regal de la llibreria, que li va arribar per Sant Jordi, per gastar acabat el confinament. Si no acaba l'import –i no ho fa– el podrà reutilitzar fins al 23 de juliol, quan s'ha de celebrar la festa del llibre desubicada de Sant Jordi. El xec regal, pensat amb la idea de triar i remenar, ha estat, des de la reobertura, explica Sanchis, el que ha mobilitzat més clients a la llibreria, amb ganes de bescanviar euros per llibres. Les presentacions i els recitals han quedat suspesos fins al setembre. Els llibres de gastronomia miren des d'un armariet mentre a la prestatgeria del costat Los libros arden mal, de Manuel Rivas, es revela tranquil·litzador.