Valentí Gubianas il·lustra un llibre infantil del gironí

? Rafel Nadal va signar ahir, sobretot, exemplars de Mar d'estiu, però també de La senyora Stendhal i del llibre infantil El somni d'en Blai (Estrella Polar), amb il·lustracions del navassenc Valentí Gubianas. Enriqueta Codina, filla de Navàs com «el Valentí», explicava, va anar a la Parcir per saludar l'escriptor de part de l'il·lustrador (no es coneixen personalment) i comprar un exemplar de Mar d'estiu i El somni d'en Blai per al dibuixant. Si tot va bé, el 12 de juny, Rafel Nadal i Valentí Gubianas el presentaran a la nova Llibreria Ona de Barcelona. Amb capgròs inclòs.