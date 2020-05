Disfuncionals, però somrients

Des de sempre, la presumpta disfunció d'una família (o la seva diversitat, que es tractava com si fos una disfunció) era el pretext per a la tradicional sitcom on els problemes sempre es resolien amb una abraçada o una lliçó moral. Afortunadament, aquest cànon va acabar evolucionant fins a subvertir els riures enllaunats i l'excés de sucre. El primer de canviar va ser el contingut: Matrimonio con hijos va ser de les poques que va saber ser fidel a un esperit subversiu que consistia a desmuntar els tòpics sobre la unitat familiar. D'entre les més actuals, les primeres temporades de Modern family també van aconseguir-ho, malgrat que després fos víctima de la reiteració.

Però si hi ha una família televisiva que mereix més reverències de les que se li fan és la de Shameless. Aquesta producció, que va començar com l'efectiu remake d'una gran sèrie britànica, ha esdevingut el paradigma de com fer el retrat d'una família atípica sense renunciar al costat més tragicòmic de la seva coexistència. L'onzena temporada, que s'ha d'estrenar al novembre, ha de posar el colofó a una trajectòria de la qual no es parla prou i que ha deixat grans moments d'un repartiment encapçalat per Emmy Rossum i William H. Macy. La plataforma que disposa de més temporades de la sèrie, un total de vuit, és Amazon.