Manresa: els equipaments culturals engeguen

La Biblioteca del Casino; el Museu Comarcal de Manresa, el Casal de les Escodines i el centre cívic Selves i Carner ja obren portes aquest dilluns, coincidint amb la fase 2 de la desescalada a la ciutat. La Biblioteca de les Bases, tot i estar previst, finalment no obrirà avui. Tampoc no hi ha data per a l'Arxiu Comarcal. Dimarts reprendrà el servei el Museu de la Tècnica i el servei de taquilles del teatre Kursaal. I dissabte, 6 de juny (com ja va avançar aquest diari), reobriran les sales d'exposicions del Centre Cultural El Casino, tant l'Espai 7 com la Sala Gran, aquesta darrera amb una exposició dedicada a la il·lustradora Carme Solé Vendrell. La represa de l'activitat, però, com s'explica des del consistori manresà, es farà seguint totes les mesures de seguretat i higiene. En tots els espais s'han senyalitzat les zones per mantenir la distància de seguretat, s'han instal·lat mampares de protecció i s'hi ha col·locat dispensadors de gel hidroalcohòlic.