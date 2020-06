La biblioteca municipal de Sant Fruitós permet l'accés limitat a partir d'aquest dimecres

A partir d'aquest dimecres 3 de juny, l'accés a la Biblioteca Municipal de Sant Fruitós de Bages és obert a la ciutadania. Es podrà tenir accés als serveis d'informació bibliogràfica, préstec i retorn de documents i consultes a sala però no es podrà accedir lliurement ni al fons ni a la col·lecció documental.

En aquesta mateixa línia es podrà visitar les exposicions culturals que ofereixi l'equipament respectant l'aforament d'un terç.

Per accedir a les sales de lectura o estudi, aquestes es sol·licitaran amb cita prèvia i cada lloc d'usuari estarà a 2 metres de distància i caldrà complir amb les prescripcions sanitàries establertes. S'ha habilitat la zona de revistes com a sala de lectura i estudi. Un cop a dins la biblioteca es podran realitzar els préstecs i reserves sense necessitat de demanar cita prèvia, sempre que aquestes es puguin atendre i per aquest motiu es demana preferentment que s'utilitzi la via del telèfon o correu electrònic, per tal d'agilitzar el sistema, en aquestes condicions.

La sala infantil restarà tancada de servei presencial, però es podrà fer ús de les reserves i servei de préstec del fons infantil i juvenil.

Els usuaris poden fer ús d'aquest equipament però l'accés al fons documental segueix restringit i només hi podran tenir accés directe les treballadores del centre. El fons retornat segueix tenint 14 dies de quarantena en una sala habilitada a tal efecte.

L'horari d'atenció presencial i d'accés es manté igual que la fase 1: