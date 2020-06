Es cancel·len la Trobada d'acordionistes de Maçaners i l'estada i els concerts de l'Orquestra de Collsuspina

La 36a edició de la Trobada d'acordionistes de Maçaners i les jornades i els concerts de l'Orquestra de Collsuspina han quedat cancel·lades a causa de les dificultats organitzatives generades per la pandèmia del coronavirus.

L'Associació d'amics de l'acordió de Maçaners ha anunciat que suspèn la 36ª edició de la Trobada d'acordionistes d'arrel tradicional prevista per als dies 10 i 11 de juliol. El certamen s'ha celebrat de forma ininterrompuda des de l'estiu del 1985, però enguany no es podrà celebrar perquè les mesures de distància física recomenades per a la celebracio d'activitats no es poden garantir en una trobada com aquesta. El festival inclou, entre d'altres propostes, danses col·lectives que cada any tenen molt bona resposta dels participants.

En un comunicat emès avui, l'Associació explica que ha ajornat "tot el que ha pogut la presa d'aquesta decisió perquè pensava que la celebració de la festa serviria per deixar enrere la situació d'aïllament que ha calgut observar en els darrers mesos. Finalment hem constatat que l'evolució de la pandèmia, tot i que ha evolucionat de forma positiva, no és suficient per celebrar la festa sense malmetre'n el caràcter i l'esperit que l'ha caracteritzat en les edicions anteriors".

D'altra banda, l'Associació agraeix el suport de l'Ajuntament per fer possible la trobada, així com de les entitats col·laboradores. A més, l'entitat es compromet a donar continuïtat a la trobada quan la situació sanitària ho permeti.

També ha quedat suspesa la trobada que l'Orquestra de Collsuspina celebra cada estiu a la localitat moianesa, així com els concerts oberts al públic. "Ho hem valorat molt i hem assumit que les nostres maneres de fer i organitzar les Jornades i els Concerts no ens permeten oferir les mesures sanitàries adequades als nostres participants, les famílies i el públic", apunta l'organització.

Així mateix, els responables de la iniciativa comenten que "seguim treballant amb molta il.lusió per fer possibles les properes Jornades d'estiu 2021 en el nou local Manuel Rives".