El Festival de Sant Fruitós manté els 4 concerts, i n'oferirà tres de presencials

El Festival Internacional de Música Clàssica-Memorial Eduard Casajoana omplirà de música un any més els jardins de Sant Benet de Bages, però la proposta s'adaptarà a la situació creada per la pandèmia de la Covid-19. Hi haurà concerts els dijous 9, 16, 23 i 30 de juliol. La primera proposta tindrà un format virtual, perquè Sant Benet no preveu obrir fins al 13 de juliol. S'emetrà el concert que s'haurà enregistrat prèviament, amb alguna sorpresa. Serà de pagament igualment, «per donar valor a la cultura», i ja s'informarà de la plataforma d'emissió. Els altres tres concerts se celebraran de forma presencial, seguint totes les mesures de prevenció sanitària. El cartell del festival, però, s'ha d'acabar de perfilar, perquè dependrà del pressupost disponible, que en part prové d'espònsors.

L'Associació Memorial Eduard Casajoana, entitat que organitza el festival, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i Món Sant Benet treballen per impulsar la que serà la 26a edició d'aquesta prestigiosa proposta cultural. La mezzosoprano Mireia Pintó, l'ànima de l'esdeveniment, destaca la voluntat de tirar endavant per dues raons: «per revitalitzar la societat i per poder donar feina a músics, tècnics de so, lloguers de pianos... Serà una aportació petita al sector cultural, però creiem que és el que cal fer». Així es mantenen les quatre cites de música clàssica del juliol, com ha estat habitual en els darrers anys.



Entrades solidàries

D'altra banda, l'organització del festival de música clàssica ha decidit destinar enguany una part dels beneficis de la venda d'entrades a projectes solidaris per fer front a la situació generada per la Covid-19, que gestionen Càritas Sant Fruitós i la Plataforma dels Aliments de Manresa.

El cartell del Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós encara s'ha d'acabar de perfilar i es preveu fer-lo públic en les properes setmanes. Segons apunta Mireia Pintó, presidenta de l'Associació Memorial Eduard Casajoana, ja hi ha tres concerts lligats, i falta acabar de concretar el quart, però s'està pendent del pressupost. «Al gener-febrer ja vam fer una ronda de contactes amb les empreses que col·laboren, però ara hem de veure com han quedat. En funció de l'esponsorització, podrem acabar de tancar el concert que ens balla», exposa. L'any passat, pel 25è aniversari, van assolir un pressupost de rècord (66.000 euros), que va permetre programar una orquestra simfònica per primer cop.