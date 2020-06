«Catorze grups de ball hem creat una cançó alegre»

? «La vida sense música és trista, i no poder fer la feina que a un l'entusiasma és fotut», destaquen la solsonina Maria Alba Sabata i el basc José Ramón Tarrio Ramonxu, parella que des del gener del 2017 forma Acordies Duet, grup de música de ball que recorre tot Catalunya.

Tenien més de cent bolos contractats fins a final d'any, «i econòmicament la situació és un pal», però han volgut aprofitar el confinament per compondre una cançó que han impulsat amb un videoclip amb un total de 14 solistes i grups de música de ball d'arreu de Catalunya. Es compten més de 2.500 visualitzacions a YouTube de Confinats, fot el camp coronavirus, una cançó feta en clau d'humor i amb un ritme ballable. Ramonxu tocava una melodia al teclat mentre Sabata era a la cuina quan se'ls va acudir de posar-hi lletra. Van tenir la col·laboració del manresà Pep Marqués. Amb aquesta feina feta van buscar la col·laboració de companys: «podien haver estat més, però ens va fer gràcia agafar-ne de diferents comarques». Hi participen, entre d'altres, les cerdanes Belén i Margarita Torner; el bagenc Josep Maria d'Avinyó; Jordi Bruch, del Lluçanès; els solsonins Jordi Caselles i Teresa Subirà; i Vives Veus, de l'Anoia. Cadascú va cantar, tocar i ballar a casa seva i es va fer el videoclip conjunt, «que no hauríem dit mai que arribaria on ha arribat».

L'objectiu d'Acordies Duet era «no perdre el contacte amb els balladors, que és un públic molt fidel». També ha estat una manera de crear vincles amb els companys: «quan es pugui, quedarem els 14 per fer unes canyes».