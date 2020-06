Creació sorgida arran del confinament

«Sembla ser que no es pot sortir,/ ni tampoc anar al gimnàs./ Però a casona tu pots ballar/ una cançoneta guai!/ Com ho portes,/

lo de fer vida al pis?/ Pots fer ioga, netejar o llegir./ O posar-te el cinc a zero gloriós/ del Barça al Madrid!/ Avui estem confinats,/ avui estem confinats./ No podem baixar al bar/ ni fer un pícnic al parc,/

estem ben arreglats!». Els sona la situació que descriuen aquests versos? És la lletra que l'avinyonenc Guillem Vilar ha posat a l' Another one bites the dust, de Queen, en una versió per a la qual ha tingut la col·laboració de 45 músics. Sense el coronavirus i sense el confinament, aquest tema no existiria. I després tampoc s'hauria atrevit a reclutar 120 músics que han tocat des de casa seva una versió simfònica de la cançó Tu fas de Dr. Prats.

Del confinament també n'ha sorgit el crit «Fot el camp, coronavirus, que ja en tenim prou», que de forma enganxosa encomana la cançó composta pels solsonins Acordies Duet, i que ha tingut la participació d'un total de 14 grups de ball de tot Catalunya.

I del tot realista és la conversa per videoconferència entre un grup d'amics que ha escrit el dramaturg surienc Roc Esquius per al primer curt de la companyia Dara. Coroconfinats s'inspira clarament en les vivències dels dies que hem viscut tancats a casa.