El Kursaal torna a aixecar el teló: aquests són els 6 espectacles que s'hi podrà veure durant el juliol

La presentació del nou treball de Jo Jet i Maria Ribot, l'espectacle 'Suite Toc Núm. 6' i l'estrena de l'obra teatral 'El silenci dels telers' són alguns dels sis espectacles que es podran veure el mes de juliol vinent al teatre Kursaal de Manresa, que tornarà a l'activitat després de setmanes tancat per l'estat d'alarma. També es presentaran a la sala petita les presentacions del nou disc d'Anaïs Vila i el primer de Berta Sala, a més de l'espectacle musical 'Repertori de saldo'.

Manresana d'Equipaments Escènics, gestora del Kursaal i l'Espai Plana de l'Om, i El Galliner –entitat encarregada de la programació- aposten per recuperar propostes culturals de proximitat d'entre les que van quedar afectades per les mesures de confinament, i oferir-les el mes de juliol al teatre Kursaal.

Les mesures de seguretat i higiene estaran garantides a tots els espais, asseguren, que veuran reduït al 50% el seu aforament i on, de moment, serà obligatori fer ús de mascareta durant les funcions.

Per una banda, al juliol es programaran els concerts de presentació dels nous discos de Jo Jet i Maria Ribot; i de Berta Sala i l'espectacle musical 'Repertori de saldo', tots tres suspesos durant el confinament. Ara, podrem escoltar Jo Jet i Maria Ribot presentant 'sant llorenç' el dijous 2 de juliol a les 20 h a la sala gran del Kursaal, el disc de debut de Berta Sala ('Hertogstraat') el dijous 23 de juliol a les 20 h a la sala petita, i el muntatge 'Repertori de saldo' –amb Lluís Barrera, Jordi Gené i David Martell- el dijous 9 de juliol a les 20 h, també a la sala petita del Kursaal. Igualment a la sala petita es podrà escoltar el nou disc d'Anaïs Vila 'Contradiccions', en un concert que inicialment s'havia ajornat per al 4 de setembre vinent però que ara s'avança per incloure'l dins d'aquesta programació de juliol. Finalment es farà en un doble concert dimecres 15 i dijous 16 de juliol (20 h), per tal de poder encabir totes les persones que en aquest moment disposen ja d'entrades; tenint en compte que l'aforament de l'espai és actualment del 50%.

Aquest juliol també es podran veure els espectacles 'Suite Toc Núm. 6' i 'El silenci dels telers', inicialment reprogramats tots dos per al dia 19 de juliol; un al Kursaal i l'altre al Conservatori. Finalment, l'espectacle de Les Impuxibles 'Suite Toc Núm 6' es manté a la sala gran del Kursaal, però es farà a les 19 h (i no a les 18 h com estava previst). I tenint en compte que aquest juliol es concentrarà tota l'activitat al teatre Kursaal, l'obra 'El silenci dels telers' es traslladarà al diumenge 26 de juliol a les 19 h al teatre Kursaal. Serà l'estrena d'aquesta obra de Maria Casellas a partir del llibre d'Assumpta Montellà, en què a partir de la vida de 4 dones coneixerem la vida de les colònies tèxtils catalanes.



Venda d'entrades i preus

Les entrades per aquests espectacles es posaran a la venda a partir del proper divendres, 12 de juny per internet (www.kursaal.cat) i a taquilles que, des d'ahir dimarts estan obertes en horari especial, de dimarts a divendres i de les 11h a les 13h.

El preu de les entrades per als concerts de Jo Jet i Maria Ribot, Berta Sala i l'espectacle 'Repertori de saldo' és de 10 euros, preu únic. Aquests tres muntatges es van cancel·lar durant el confinament i es van retornar els diners als compradors.

Pel que fa a les entrades per assistir al concert d'Anaïs Vila, l'espectacle 'Suite Toc Núm 6' i 'El silenci dels telers', tenen un preu de 15€ (12€ amb descompte). En aquest cas, aquests espectacles es van ajornar a una nova data i, per tant, ja estaven a la venda. Durant aquesta setmana es procedirà a reubicar i adaptar les entrades venudes al nou aforament i espai, i a partir del dia 12 de juny s'obrirà la venda a tothom.

L'agenda de juliol