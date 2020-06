«Com que no podíem fer teatre, vam fer un curt»

? La resposta de la compa-nyia Dara davant la impossibilitat de fer teatre va ser «continuar fent el que ens agrada, però en format audiovisual». Així neix Coroconfinats (24 minuts, amb subtítols en castellà i anglès), el primer curt de la companyia, de la qual és fundador el dramaturg, director i actor surienc Roc Esquius. Suma gairebé 3.000 visualitzacions a YouTube.

Els integrants de Dara, que té en cartell obres com iMe, El Catalon o Likes, havien parlat d'activar-se durant el confinament, però la idea del curt no va germinar fins una tarda: «quan se'm va acudir el final: donar la volta a un grup d'amics que es comuniquen en línia. Una comunicació que veus ineficient i absurda, amb converses de molt mala qualitat, en què no se sap què ha de prémer cadascú... I, mentre ens queixem del confinament, ens oblidem de per què estem així. El marc mental canvia minut a minut», diu Esquius, que va escriure'l tal com rajava, «pensant en els integrants de la companyia: perquè la història els ressonés i hi poguessin jugar».

«Al matí següent ja el llegia tothom, a la tarda vam assajar per Internet i ja vam fer la gravació, que és tal qual es veu. Amb els auriculars que porten, senten l'àudio dels altres i, al portàtil, tenien enganxat amb cinta aïllant el mòbil que els gravava a ells amb la càmera», comenta el dramaturg, content de la resposta del públic: «m'emocionen els comentaris bonics de persones a les quals el curt ha servit per fer catarsi, sobretot del personal mèdic. Per a mi és el que té sentit de la cultura, poder expressar coses que són difícils d'explicar».