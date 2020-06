L'obra «El meu pare», de l'ACR Fals, es pot veure en xarxa fins diumenge

Des d'avui fins diumenge, en el canal de Youtube de l'Associació Cultural Recreativa de Fals, hi ha disponible l'obra de teatre El meu pare, de Florian Zeller, adaptada per Francesc Parcerisas i interpretada pel Grup de Teatre de l'entitat bagenca. Aquesta iniciativa s'emmarca en la celebració del Dia de l'Associacionisme Cultural, que es commemora cada any el 4 de juny des que així ho va instaurar la Generalitat de Catalunya el 2014 per donar valor al pes que té l'associacionisme cultural. Enguany se celebra de forma virtual amb l'etiqueta #DASC2020 a les xarxes.