El Museu Picasso de Barcelona torna el 12 de juny

Els museus de Barcelona i d'arreu de Catalunya van tornant a una certa normalitat, posant punt final al tancament causat per la pandèmia durant la segona setmana del passat mes de març. El Museu Picasso ha anunciat que tornarà a obrir portes el divendres 12 de juny, amb un nou espai d'acollida del visitant i un recorregut per la col·lecció permanent de sentit únic per tal de fer més fàcil la visita i poder complir amb els requisits sanitaris.

Tal i com expliquen des del centre, el nou espai d'acollida porta per nom 'Cuidem el Museu i et cuidem a tu', i permetrà a l'usuari la possibilitat de preparar el recorregut tranquil·lament. Durant aquests primers dies, l'aforament de l'equipament es limita a un terç de l'aforament.

Les entrades tindran un preu de 7 euros fins al 30 de juny, i el centre recomana que s'adquireixin a través de la seva pàgina web. Els dijous, de 17 a 21 h, i el primer diumenge de mes continuarà essent gratuïta. A més, per fer més fàcil un accés esglaonat al museu, l'horari de visita s'allarga i serà d'11 a 21 h de dimarts a diumenge.



Nova exposició temporal

Un dels atractius de la reobertura del museu serà l'exposició temporal dedicada a l'objecte surrealista Jamais (Mai), d'Óscar Domínguez, que es posarà en marxa a mitjans de juliol. La recuperació d'aquest gramòfon transportarà el visitant a l'Exposició Internacional del Surrealisme que es va organitzar l'any 1938 a la Galerie Beaux-Arts de París. En la inauguració d'aquella mostra, la ballarina surrealista Helène Vanel va fer una actuació singular.