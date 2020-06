Retrobar-se amb els lectors és un plaer encara que sigui amb una mascareta

Qui havia de dir a Laia Aguilar la nit del dia de Reis, quan rebia el premi Josep Pla de narrativa per la novel·la Pluja d'estels, que cinc setmanes després de promocionar l'obra es quedaria tancada a casa, que no hi hauria parades ni festa per Sant Jordi i que, al principi de juny, sortiria de Barcelona per primer cop en gairebé tres mesos per signar exemplars del seu llibre amb una mascareta cobrint-li el nas i la boca. La vida de l'escriptora guardonada es va veure trastocada com la de molta altra gent a mitjan març amb el regust de perdre el contacte directe amb els lectors. Ahir, l'autora barcelonina va signar un bon grapat d'exemplars a la llibreria Parcir de Manresa, ciutat de la família de la seva parella.

«Per la diada de Sant Jordi, mitjançant la venda per Internet, Pluja d'estels va ser la novel·la que vam vendre més», explicava la llibretera Dolors Pardo, mentre que Aguilar departia amb els lectors que durant el matí van anar passant per la Parcir. Escriptora i establiment ja van col·laborar fa uns dies amb la celebració d'una presentació virtual a través d'Instagram, i ahir la primera dona reconeguda amb el Pla en una dècada es va retrobar amb coneguts i admiradors de la seva obra. «Durant aquest temps de confinament, hem intentat ser presents a les xarxes i mantenir el contacte amb la gent», va apuntar.

«La novel·la explica la història d'una colla d'amics que queden per mirar els estels la nit de Sant Llorenç, i cada un té els seus secrets, que no descobreixes fins al final», va anotar Montse Ossa, sallentina i professora de 1r d'ESO a l'institut de Castellbisbal, mentre Aguilar li dedicava el seu exemplar. «Hi ha un punt d'intriga a l'obra que m'agrada molt», va afegir.

Mentre xerrava de forma distesa amb l'escriptora, Ossa comentava que molts dels seus alumnes han llegit Wolfang (extraordinari), una de les novel·les per a joves d'Aguilar, i, entusiasmats, n'hi havia que fins i tot s'havien avançat a futures recomanacions i ja havien devorat altres obres de l'autora.

Una altra lectora que va treure el cap a la Parcir va ser la manresana Laura Cuenca, encantada amb «l'ambientació» de Pluja d'estels: «He entrat molt en la història, per la descripció dels personatges i de les relacions entre ells, i he visualitzat les olors i els colors». La jove anava acompanyada d'una amiga, la Laura, a qui Aguilar va reconèixer de seguida com una de les seves alumnes a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Des de fa setmanes només s'havien vist a través de les pantalles i, per celebrar l'inesperat retrobament, van immortalitzar el moment amb una fotografia.