«La revolta del poble» arriba a les llibreries d'arreu del país

El llibre La revolta del poble, escrit pel periodista santjoanenc Aleix Solernou i publicat pel segell berguedà Edicions de l'Albí, arriba a les llibreries d'arreu de Catalunya després que el passat mes de març va quedar aturada la seva distribució a causa del confinament. El volum explica, a través dels textos de l'autor i unes 250 fotografies, moltes de les quals de l'arxiu de Regió7, les vivències i els records dels dies més convulsos del setembre i l'octubre del 2017 a la Catalunya central, a través de nombrosos testimonis de ciutadans que van viure episodis com el referèndum de l'1 d'octubre i les manifestacions del dia 3 del mateix mes.

El volum de Solernou havia d'arribar als taulells de les llibreries a mitjans de març, i hi havia previstes una quinzena de presentacions arreu del territori central amb la mirada posada en la jornada de Sant Jordi. El llibre no es va poder distribuir correctament i només se'n van poder fer arribar alguns exemplars a diversos establiments de la comarca. Ara, La revolta del poble ja és arreu del país i les presentacions s'estan reprogramant per poder-se realitzar a partir del mes de setembre.

El llibre dedica un capítol a treure a la llum com va funcionar la xarxa clandestina que va fer possible que es pogués votar el dia 1 d'octubre a la comarca del Bages. Quan i on van arribar les urnes i les paperetes són dos interrogants que respon l'autor, que va cobrir la jornada de l'1 d'octubre com a periodista de Regió7.

Solernou és autor de la mostra fotogràfica Els herois de l'1 d'Octubre, que es va exposar arreu de la comarca els anys 2018 i 2019, i va ser finalista del premi Clic Fotoperiodisme Jove 2018 que atorga la Generalitat de Catalunya per les imatges de l'1 d'octubre que va obtenir per aquest diari. El seu treball es va poder veure a la Casa de la Generalitat a Perpinyà, en el marc del festival Off que forma part del prestigiós certament de fotoperiodisme Visa pour l'Image. Aquestes imatges, a més, van aparèixer en documentals sobre la jornada del referèndum com Dos Cataluñas (Netflix) i Catalonia at the crossroads, i en mitjans com TV3 i la BBC anglesa.