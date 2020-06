? Moisés Galindo Reyes (Súria, 1963) és llicenciat en Filologia Hispànica per la UniversitatAutònoma de Barcelona. Ha exercit la crítica literària a Regió7 i al suplement Idees, i en revistes com Barcarola, Caravansari, El Pou de Lletres, Escola Catalana o amic@rt. Ha publicat poesia en revistes com Alféizar, Ojos Verdes, Turia, La Musa Araña i Quadern. També ha col·laborat en la ja desapareguda Aula de Poesia de Barcelona.