Carme Solé Vendrell exposa la seva trajectòria a Manresa

La sala d'exposicions del Centre Cultural El Casino de Manresa acull a partir d'avui a la tarda l'exposició «Per què?», que recorre la llarga i reeixida trajectòria artística de Carme Solé Vendrell, una de les principals il·lustradores del país. La primera mostra que obre portes a la ciutat després del tancament decretat al març per culpa de la pandèmia és, també, el primer fruit del conveni signat entre el Palau Robert de Barcelona -on va fer estada aquest projecte l'estiu del 2018-, la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central i l'Ajuntament de Manresa per portar cada any a la ciutat una de les iniciatives produïdes per l'equipament de la capital catalana.

«Sempre he dibuixat per als infants i he il·lustrat per ells», ha explicat Solé Vendrell aquest matí al Casino. L'artista nascuda al barri d'Horta de Barcelona presenta diversos quadres que posen de manifest «el dret dels infants a ser infants», en una exposició que també recórre la seva carrera com a il·lustradora de llibres infantils. La mostra, que es pot veure de forma gratuïta fins al 12 de juliol -de dimarts a diumenge i festius, de 18 a 21 h-, també llueix el quadre Paraules, creat expressament per a l'exhibició manresana.