La Trobada d'acordionistes de Maçaners i els concerts l'Orquestra de Collsuspina, cancel·lats

La 36a edició de la Trobada d'acordionistes de Maçaners i les jornades i els concerts de l'Orquestra de Collsuspina han quedat cancel·lats a causa de les dificultats organitzatives generades per la pandèmia del coronavirus. L'Associació d'amics de l'acordió de Maçaners ha anunciat que suspèn la 36ª edició de la trobada, prevista per als dies 10 i 11 de juliol, que s'ha celebrat de forma ininterrompuda des de l'estiu del 1985. Enguany no es podrà fer perquè les mesures de distància física recomanades per a la celebració d'activitats no es poden garantir en una trobada com aquesta, que inclou, entre altres propostes, danses col·lectives. També ha quedat suspesa la trobada que l'Orquestra de Collsuspina celebra cada estiu a la localitat, així com els concerts oberts al públic. Els responsables de la iniciativa comenten que «seguim treballant amb molta il·lusió per fer possibles les properes Jornades d'estiu 2021 al nou local Manuel Rives de la població moianesa. -Redacció