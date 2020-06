Anna Roca assumeix la presidència de la Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central

ARXIU PARTICULAR

Anna Roca, nova presidenta de la TAV-CC ARXIU PARTICULAR

La historiadora de l'art, activista i gestora cultural Anna Roca (Manresa, 1983) relleva l'artista Roser Oduber en la presidència de la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central, que des de la fundació de l'entitat i durant sis anys -dos mandats- havia ocupat el càrrec. Cofundadora de la Llibreria Papasseit de Manresa, Roca és graduada en Disseny, llicenciada en Història de l'Art i té un Postgrau en Art, mitjans digitals i cultura popular. A més, té experiència en la gestió cultural, la producció d'esdeveniment, el disseny de pàgina web i la comunicació digital, i durant tres anys va ser secretària de la Taula.

En una trobada telemàtica, Roca va presentar la seva candidatura als membres de l'assemblea de la Taula de les Arts Visuals i va posar el focus en la voluntat de continuar treballant en els projectes que ja hi ha en marxa. La nova presidenta també va explicar que vol afavorir el treball col·laboratiu entre els membres de l'associació i millorar la comunicació per tal de consolidar la xarxa d'entitats. Un altre punt rellevant del seu programa és reforçar la formació i l'assessorament dels artistes i els col·lectius del territori de la Catalunya central, un aspecte que fins ara estava en un segon pla.

Per la seva part, Esperança Holgado, artista i membre del Col·lectiu Caolí, i Joan Ferrer, artista i membre de Santpedor Art i Creació, que ja formaven part de la junta d'Oduber, mantenen els càrrecs de secretària i tresorer de la Taula, respectivament. Per la seva part, Oduber continuarà participant en la coordinació d'alguns projectes de l'entitat, si bé ara se centrarà prioritàriament en la direcció del Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç, de Calders, que va fundar fa més d'una dècada, i en la seva pròpia carrera professional.

La Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central es defineix com un «òrgan permanent, independent, consultiu, d'assessorament i d'intercanvi que té com objectiu promoure, difondre i coordinar propostes d'arts plàstiques i de creació contemporània». El col·lectiu està format per 16 entitats, equipaments i representants de projectes que tenen el seu àmbit d'actuació en les arts plàstiques i el territori central del país. Les tres últimes entitats s'incorporaran a la Taula després d'haver estat admeses en la darrera assemblea.

La TAV-CC es va crear a principis del 2014 i, des d'aleshores, ha posat en marxat diversos projectes alguns dels quals s'han hagut d'aturar momentàniament a causa de la pandèmia:

Amics-Arts Mestres i Creació. S'ha celebrat cada curs des del 2015-15, en col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics del Bages, la FUB UManresa i l'Ajuntament de Manresa. Gràcies a aquesta iniciativa s'ha dut a terme un programa d'educació en les arts plàstiques per a les escoles i el professorat per tal d'apropar l'art contemporani a l'àmbit educatiu.

Jardins de Llum. Cada any, el dia 20 de febrer, des del 2015, se celebra un itinerari pel centre històric de la capital bagenca on es presenten obres d'art que tenen a veure amb la llum i l'aigua. Compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'Associació Misteriosa Llum. La convocatòria de projectes per a l'edició del 2021 es farà aquest proper juliol.

Premi biennal TAV-CC-El Casino d'art contemporani. Un certamen que té lloc des del 2012 gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa a través del Centre Cultural el Casino i la TAV-CC. El guardó vol promocionar la creació artística contemporània i està obert a qualsevol disciplina artística si bé són prioritàries les propostes en arts visuals contemporànies i les que tenen alguna relació amb l'àmbit territorial de la Taula. La propera convocatòria es farà aquest mes.

Vi_suals. El programa té lloc cada any al mes de juny des del 2013, en col·laboració amb la Denominació d'Origen Pla de Bages i l'Ajuntament de Manresa. El cicle d'activitats uneix la viticultura i les arts plàstiques, amb la intenció de mostrar «com la tradició vinícola de la comarca es conjuga amb la creació més radical dels artistes del territori». Enguany, però, la crisi sanitària ha impedit que es pugui celebrar.

D'altra banda, i des de l'any 2018, la Taula també dóna cobertura al projecte Murs plàstics, que dota diferents parets de la ciutat de creació d'art urbà. El 2019, a més, l'entitat va afegir a aquesta iniciativa el projecte Contemporanis, un programa anual d'exposicions a la sala de la Plana de l'Om de Manresa, amb el suport de l'Ajuntament, que divulga el treball artístic emergent de la Catalunya central. La selecció de creadors es fa a través d'un concurs obert amb un jurat integrat per gestors culturals i artistes del territori. Aquest 2020, els seleccionats han estat Octavi Serra, Anna Benet i Berni Puig.