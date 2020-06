La majoria de cines tornaran el 26 de juny, però sense estrenes llamineres

Les sales de cinema comencen a veure «la llum al final del túnel». La majoria, a Catalunya i a l'Estat, reobriran entre el 26 de juny i el 3 de juliol, segons ha confirmat el president del Gremi d'Exhibidors de Catalunya, Camilo Tarrazón, que també adverteix que les estrenes més llamineres per al gran públic encara trigaran «unes setmanes» a tornar. I que les condicions de reobertura no seran fàcils per la seva economia: menys sessions i més esponjades, i una capacitat del 50%, això sempre que als respectius territoris s'hagi assolit la fase 3. Però el sector compta amb les «ganes de tornar al cinema» del públic que mostren «totes les enquestes». Un públic que haurà de dur la mascareta i que podrà seure junt si és «convivent».

Un dels factors que han fet concretar el retorn de la majoria de sales a partir del 26 de juny ha estat la coincidència amb el calendari de la fase 3. Els exhibidors confien que no hi hagi reculades i que puguin reobrir amb un 50% de la capacitat a la majoria del territori; o, en el pitjor dels casos, quan faltin pocs dies perquè tots arribin a la nova normalitat.

També hi ha pesat el pla d'estrenes de les distribuïdores. «Era necessari confirmar un calendari de llançament de pel·lícules per poder-se plantejar l'obertura, i a la vegada era necessari tenir una data d'obertura per confirmar un calendari de llançament de pel·lícules». Un «peix que es mossega la cua» que ja comença a desencallar-se amb l'horitzó de retorn generalitzat a finals de juny.

En aquest sentit, Tarrazón agraeix el «compromís important» de les distribuïdores, i assegura que estan apostant per «grans pel·lícules». Tanmateix, avisa que les estrenes més llamineres no arribaran el primer dia. La cartellera trigarà «dos o tres setmanes» a començar a incorporar films més taquillers. Pel que fa a les estrenes internacionals, la primera serà el 19 de juliol: Tenet, de Xavier Nolan. I el 24 de juliol arribarà Mulan, de Disney, un film que s'havia d'haver estrenat el març. A l'agost començaran a arribar les primeres pel·lícules catalanes i espanyoles, avança. L'exhibidor afegeix que el context és una oportunitat «per al producte local que tantes vegades diu que li falta espai a les sales», però té dubtes que ara mateix «tinguin la capacitat de llançar-lo».



Recuperació a pas lent

«En aquestes condicions la viabilitat econòmica és molt difícil, però, a diferència del teatre, els cinemes repetim la funció molts cops al llarg del dia». Tarrazón resumeix així la barreja de sentiments amb què els cinemes encaren la reobertura. La reducció de la capacitat i l'esponjament de les sessions per evitar aglomeracions i desinfectar les sales seran un llast per a la seva economia.

Pel que fa als espectadors, sempre amb mascareta, Tarrazón celebra almenys que el Govern espanyol autoritzi a seure plegats aquells grups de persones que siguin convivents. «No tenia sentit haver-los de separar tots», diu, quan la quantitat de transaccions d'una sola entrada als cinemes és molt poca, «perquè és una experiència col·lectiva». La resta, siguin individus o grups, hauran de seure amb una butaca de separació entre ells i respecte dels grups de convivents.

La venda d'entrades en línia i el pagament contactless a taquilla, les mascaretes, les distàncies de seguretat a tot el recinte i el reforç de les mesures d'higiene i de protecció dels treballadors seran algunes de les constants al cinemes. Una situació que no restringirà el consum de crispetes ni llaminadures a les sales, segons confirma l'exhibidor, perquè són productes d'un sol consum.

«Totes les enquestes o estudis de mercat demostren que el públic de cinema té ganes de tornar. Estem preparats per rebre'ls en les millors condicions de seguretat i comoditat». Amb aquest ànim, i conscients que la «recuperació» del públic serà un procés llarg («d'aquí a final d'any i una part del 2021»), els cinemes ja compten els dies per tornar a il·luminar les pantalles.