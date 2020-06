La Sala Beckett reobrirà l'1 de juliol amb l'obra «'La morta' de Pompeu Crehuet»

La Sala Beckett de Barcelona tornarà a l'activitat presencial el dia 1 de juliol reprenent les funcions de l'obra «La morta» de Pompeu Crehuet, una peça de Marc Crehuet produïda per l'equipament del Poblenou que es va començar a representar abans del tancament causat per la pandèmia i la declaració de l'estat d'alarma. Les sessions tindran lloc fins al 19 de juliol, de dimecres a dissabte a les 20.30 h i els diumenges a les 18.30 h.

Interpretada per Anna Bertran, Xavier Bertran, Francesc Ferrer i Betsy Túrnez, l'obra explica com al mateix Crehuet, en crisi creativa després de triomfar amb El rei borni, se li apareix l'espectre del seu besavi, Pompeu Crehuet, que també era dramaturg. La presència li fa una estranya petició: que posi dempeus una de les seves obres per tal que pugui ser reconegut com un autor de referència. La reobertura seguirà les instruccions sanitàries i la capacitat d'aforament que estiguin vigents en aquell moment. Tot i que ja no estarà en vigor l'estat d'alarma, caldrà esperar a saber què dirà el reial decret que prepara el Govern central per contenir el contagi del coronavirus.



Xerrada amb Belbel i Roc Esquius

D'altra banda, la Beckett celebrarà aquesta setmana, des de demà fins divendres, el quart aniversari de l'arribada al barri del Poblenou amb diverses activitats virtuals. Demà, a les 18 h, es podrà accedir via Zoom (accessible des de la pàgina web de la sala) a la conversa que mantindran dos reconeguts dramaturgs del país, Sergi Belbel i el surienc Roc Esquius. Les altres propostes són una nova sessió del club de lectura sobre els personatges de la Beckett (dimecres, 18 h), la presentació del llibre Sala Beckett. Obrador Internacional de Dramatúrgia. Rehabilitació de l'antiga Cooperativa Pau i Justícia del Poblenou (dijous, a les 19 h) i el col·loqui amb Marc Artigau i els alumnes de l'Institut L'Alzina en el marc del projecte En Residència sobre la peça Cinc mil dies (divendres, a les 16 h).

Durant el mes de juliol, la Sala Beckett convoca la 15a edició de l'Obrador d'estiu, que és punt de trobada i impulsor de projectes teatrals. Comptarà amb cursos presencials i, per primera vegada, part de la formació serà en línia.