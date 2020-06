Trobada una nova fotografia de la famosa visita del president Macià a Manresa, el 1931

Ahir va fer 89 anys de la històrica visita del president Macià a Manresa per assistir a l'acte commemoratiu de la celebració de les Bases de Manresa, que va tenir lloc al teatre Kursaal. L'Associació Memòria i Història de Manresa (Memoria.cat) ha recopilat una trentena de fotografies d'aquella jornada al web La República a Manresa en un clic (1931-1936) i ara n'hi ha afegit una més, que s'ha trobat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. L'autor és el fotògraf Josep Marimon i Vidal (Esparreguera, 1879-Barcelona, 1942). A la fotografia es veu Macià, acabat d'arribar al pati del Kursaal, ple de gent. L'entitat manresana també té un curt de 39 segons de l'entrada de Macià al Kursaal, enregistrat pel manresà Josep Arola i Romo. L'acte es va plantejar com una trobada dels diferents sectors catalanistes d'àmbit nacional, hi van participar personalitats rellevants del món de la política i la societat catalana i tingué un notable ressò. En acabar, Macià va anar a l'ajuntament, i va sortir al balcó amb l'alcalde Joan Selves i Carner.