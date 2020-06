Anna Roca relleva Roser Oduber al davant de la Taula de les Arts Visuals

arxiu particular

Anna Roca agafa la presidència per un període inicial de tres anys arxiu particular

La gestora cultural Anna Roca (Manresa, 1983) relleva l'artista Roser Oduber a la presidència de la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central, una entitat amb setze col·lectius associats, que des de la seva fundació i durant sis anys -dos mandats- havia ocupat el càrrec. Tal com va explicar ahir a aquest diari, la cofundadora de la Llibreria Papasseit de la capital bagenca vol donar continuïtat a diversos projectes que s'han posat en marxa fins ara i, també, donar més relleu a aspectes que havien quedat en un segon pla com l'assessorament als artistes del territori.

«La meva idea és ser continuista amb els projectes engegats i que estan consolidats o en vies de consolidació», va apuntar Roca, «però també rupturista pel que fa a les dinàmiques de treball». Graduada en Disseny i llicenciada en Història de l'Art, la nova màxima responsable de la Taula té un postgrau en Art, mitjans digitals i cultura popular, experiència en gestió cultural, producció d'esdeveniments, disseny de pàgines web i comunicació digital, i durant tres anys va ser secretària de l'entitat que ara presideix.

En una trobada que es va fer de manera telemàtica, Roca va presentar la seva candidatura als membres de l'assemblea de la Taula de les Arts Visuals, un òrgan que renova la presidència cada tres anys. «Vull recuperar una sèrie d'objectius de la Taula que fins ara no s'han treballat gaire: el fet d'esdevenir un punt de suport per als creadors del territori d'influència de la taula», va anotar.

Incidint en aquesta qüestió, la nova presidenta va concretar la voluntat «d'oferir formació i assessorament en temes fiscals, de màrqueting...», a més de «potenciar el treball de xarxa entre les entitats en el sector». Roca va expressar el desig de «treballar l'àmbit territorial per ampliar la xarxa, ja que ara la majoria de les associacions són de Manresa i els vincles institucionals són majoritàriament amb l'Ajuntament de Manresa. Voldria ampliar la participació a agents d'altres zones del ter-ritori i mirar de generar-hi nous projectes».

A més del canvi en la presidència, els altres dos càrrecs principals de la junta de la Taula queden a les mans dels qui ja els estaven ocupant. Esperança Holgado, artista i membre del Col·lectiu Caolí, continuarà com a secretària, mentre que Joan Ferrer, artista i membre de Santpedor Art i Creació, ho farà en la condició de tresorer.



Incidència en el sector

Roser Oduber continuarà participant en la coordinació d'alguns projectes de l'entitat, si bé a partir d'ara se centrarà en la direcció del Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç, de Calders, que va fundar fa més d'una dècada, i en la seva pròpia carrera professional. Tal com va explicar fa tres mesos a aquest diari, a l'inici del confinament, ha iniciat un nou treball sobre «la desconstrucció» per «traslladar el sentiment personal a l'entorn i la societat», en referència a la vivència de la mort del seu fill Daniel.

La fundació de la Taula de les Arts Visuals a la qual va contribuir poderosament fa sis anys va ser una mostra més de la voluntat que Oduber ha tingut sempre, des que fa gairebé quaranta anys que es va instal·lar al Bages, d'apropar l'art a la ciutadania.

Repassant el seu llegat, l'artista va apuntar ahir que, «a més dels programes que hem engegat durant aquests anys, vull apuntar que hem aconseguit un posicionament sectorial. Ens hem obert a la comarca d'Osona, i hem treballat a la Catalunya Central aportant als serveis territorials les valoracions de les afectacions al sector de la covid-19».

Creada a principi del 2014, la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central ha posat en marxa, des d'aleshores, diversos projectes, alguns dels quals han quedat aturats momentàniament a causa de la crisi sanitària. En el catàleg de propostes que s'han posat en marxa hi ha iniciatives adreçades a diversos sectors amb la mirada fixada en la divulgació de l'art contemporani.

Un dels projectes més visibles de la Taula és l'itinerari artístic Jardins de Llum, que es va encetar el 2015 i se celebra cada hivern el dia 20 de febrer en el marc de les Festes de la Llum. La iniciativa omple diversos espais públics i locals del centre històric de Manresa amb creacions artístiques que prenen com a referent la llum i l'aigua. Tal com ha avançat l'entitat, la convocatòria de projectes per a l'edició del 2021 es farà aquest juliol.

Un altre dels èxits de la Taula és el cicle Vi_suals, que té la complicitat de la D.O. Pla de Bages i que, com que se celebra al juny, enguany ha quedat suspès. El programa d'activitats que cada any es presenta al públic uneix la viticultura i les arts plàstiques.

Des del 2012 també té lloc el Premi biennal TAV-CC-El Casino d'art contemporani, la propera convocatòria del qual es fa aquest mateix mes de juny. Així mateix, i des del cus 2014-15, la Taula, en col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics del Bages, la FUB UManresa i l'Ajuntament, porta a terme el programa educatiu Amics-Arts Mestres i Creació.

Més recentment, la Taula de les Arts Visuals va sumar el seu suport a dos projectes més nascuts a la capital bagenca: des del 2018, dona cobertura a la iniciativa Murs plàstics, que porta l'art urbà a diferents parets de la ciutat; i des del 2019, l'entitat aixopluga Contemporanis, un programa anual d'exposicions que se celebra a la sala de la Plana de l'Om, i que divulga el treball artístic emergent en el territori de la Catalunya Central. Els seleccionats per a l'edició d'aquest any 2020 han estat els creadors Octavi Serra, Anna Benet i Berni Puig.