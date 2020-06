Montserrat Roig i Neus Català, en la col·lecció infantil de Tigre de Paper

El segell editorial manresà Tigre de paper enceta amb les biografies de Neus Català i Montserrat Roig una nova col·lecció adreçada al públic infantil, nens i nenes d'entre 7 i 11 anys. Els Petits Tigres està pensat per apropar als menuts les històries d'homes i dones que van destacar per algun motiu al llarg de la seva vida: Català, supervivent dels camps nazis, es va significar sempre com una lluitadora en favor de la pau; Roig, per la seva part, va ser una periodista compromesa que es va implicar en causes com el feminisme. Els dos primers volums d'aquesta nova col·lecció arribaran a les llibreries a partir de dilluns que ve, 15 de juny.