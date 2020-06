El Palau Robert reobre avui amb una exposició sobre els 75 anys de Montesa

El Palau Robert torna avui a obrir portes amb l'exposició «Montesa, la forja d'un mite. 75 anys d'història del món del motor a Catalunya», que no es va poder inaugurar el passat mes de març per la crisi de la covid-19. La mostra, que es podrà visitar fins al 6 de setembre, està comissariada per Pep Itchart i Santi Ruiz, i recorda els 75 anys de la història industrial i esportiva d'aquesta empresa catalana, fundada el 1945 per Pere Permanyer.

L'exposició presenta 43 models diferents de motocicletes, cedides per diferents col·leccionistes i per la Col·lecció Permanyer del Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa. Entre aquests models, destaquen la Impala, la Brío, la Cota, la Mini Mini i el primer model que va sortir de fàbrica, l'A-45. Des de la seva creació, la marca ha produït més de 150 models, amb un total de 450.000 unitats en els centres de producció. En el capítol esportiu, Montesa ha obtingut 71 títols mundials, entre els quals els de l'anoienc Toni Bou.

La reobertura del Palau Robert, tancat durant gairebé tres mesos, es fa tenint en compte totes les mesures sanitàries. Els horaris seran de dilluns a divendres, de les 9 a les 20 hores, mentre que els jardins de la institució ja es van obrir el 22 de maig.