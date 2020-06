El grup Brams «no es vol perdre» la Patum i penja un nou videoclip a les xarxes

La notícia que La Patum d'aquest any se suspèn, tal com la coneixem, per seguretat a causa de la pandèmia de la covid-19 ha generat diverses opinions. Avui s'ha deixat constància als baixos de l'Ajuntament de Berga, en el moment que ha sonat el repic del tabal, que aquesta és una festa sagrada i que s'ha de mantenir viva la flama.

Per això, un dels grups insígnia del Berguedà, com són BRAMS, han volgut llançar un videoclip de la cover de la cançó del trompetista berguedà Guillem Cardona dedicada a la festa de la Patum, anomenada «L'Últim Tirabol»: