La notícia que La Patum d'aquest any se suspèn, tal com la coneixem, per seguretat a causa de la pandèmia de la covid-19 ha generat diverses opinions. Avui s'ha deixat constància als baixos de l'Ajuntament de Berga, en el moment que ha sonat el repic del tabal, que aquesta és una festa sagrada i que s'ha de mantenir viva la flama.

Per això, un dels grups insígnia del Berguedà, com són BRAMS, han volgut llançar un videoclip dedicat a la festa de la Patum, anomenada «L'Últim Tirabol»: