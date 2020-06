Pau Donés, el cantant del popular grup Jarabe de Palo, mor als 53 anys

El cantant Pau Donés, líder del grup Jarabe de Palo, va morir ahir dimarts a l'edat de 53 anys a Vielha (Vall d'Aran), després d'estar cinc anys lluitant contra un càncer de colon. En un comunicat fet públic, l'entorn més proper de l'artista va agrair a l'equip mèdic i al personal hospitalari «tot el seu treball i dedicació durant aquest temps» i va demanar el màxim respecte i intimitat en aquests moments tan difícils.

Nascut l'11 d'octubre del 1966 a Montanuy (Osca), Donés es va criar a Barcelona i va començar en el món de la música quan tenia 12 anys amb la seva primera guitar-ra. Quan en tenia 15, va formar amb el seu germà Marc la J. & Co. Band, i posteriorment va formar la banda Dentaduras Postizas.

Pau Donés va fundar Jarabe de Palo l'any 1995 i va aconseguir una gran fama amb discos com La flaca, la cançó homònima de la qual es va convertir en un èxit espectacular. Posteriorment, va publicar Depende, que va també va gaudir d'un ressò notable. Amb Jarabe de Palo, Donés també va publicar altres àlbums com De vuelta y vuelta, Bonito, 1 m2, Somos, 50 palos i, el darrer, Tragas o escupes.

El setembre del 2015, Donés va anunciar que l'havien operat d'un càncer de còlon, fet que el va obligar a suspendre tots els concerts que tenia programats de la gira per Espanya i Amèrica. El 2016, el cantant va explicar que s'havia curat i, un any després, va tenir una recaiguda, una mala notícia que, malgrat tot, va afrontar traient un nou disc, un llibre i fent una gira. No obstant això, va comunicar la seva intenció de deixar la música a partir del 2019.

Malgrat tot, aquest darrer mes d'abril, Donés va penjar a les seves xarxes socials la cançó Vuelvo, i va anunciar que Jarabe de Palo tornaria a enregistrar un disc, Tragas o escupes. La idea era fer el llançament el proper mes de setembre: la seva darrera aparició, però, va ser amb motiu de la publicació del tema Eso que tú me das, el segon que treia durant el confinament.

«Sé que morir no és més que estar un temps fora. Sé que viure és entendre que el cel espera. Em nego a acomiadar-me de tu... Siguis on siguis, hi ets i simplement t'abraço, estimat Pau!!!», va exclamar la compositora i intèrpret Rosana, en un dels nombrosos missatges emotius d'ahir en el món de la música.