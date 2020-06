La revista de les dones que fan música

The Sey Sisters a la portada, i a les pàgines interiors Andrea Motis, la santpedorenca Anaïs Vila, Marala, Queralt Lahoz, Suu... Però el primer número de Mus, revista impulsada per la cantautora manresana Sara Roy i Natàlia Bonjoch per donar visibilitat a les dones que formen part del panorama musical català, també fa parlar a Laura Duran, directora artística del Canet-Rock; Ana M. Palomo-Chinarro, professora de Periodisme Cultural a la UVic-UCC; Núria Casals, periodista musical de l'InfoK... «És un primer número molt divers, amb dones que fan música de diferents estils i edats, però que també dóna veu a dones de tot el món que envolta la música», exposa Roy, que afegeix que «tenim una llista infitina d'artistes per als propers números».

El seu projecte de revista musical catalana en clau femenina acaba de sortir del forn (es pot veure a revistamus.com) i ha tingut força repercussió: «força gent ha entrat a la web a mirar-la i molta gent en parla. Estem flipant, perquè hi hem dedicat molt de temps i això et fa sentir bé. Esperem poder seguir i que tot continuï igual o millor», apunta Roy. La idea és que surti amb periodicitat trimestral «i que hi participi molta més gent, que sigui col·laborativa. Ja se'ns ha posat en contacte una noia que recupera històries de dones cantants i músics de fa temps i que ens ha proposat de fer-ne una secció a la revista».

Mus, un nom per a la revista que beu tant de la música com de les muses, es va començar a gestar a l'assignatura de periodisme cultural de quart de Periodisme a la UVic. Roy, de Manresa, i Bonjoch, d'Hostalrich, es van conèixer a la universitat i van coincidir en l'afició per la música. La revista pilot parlava de dones músics a nivell estatal i internacional, però en convertir-la en el seu treball de final de grau es van centrar en el panorama català. «No hi havia cap revista musical centrada en les dones a Catalunya, i la funció de Mus és buscar les dones que hi ha en tots els àmbits de la música i donar-les a conèixer», destaca la cantautora, que durant cinc anys va ser la mandarina de les Macedònia i que des del 2014 impulsa la seva carrera en solitari (vegeu desglossat). Tots els articles del primer número els signen a duo Roy i Bonjoch. Han treballat durant el confinament, a través de webcam: «Hem passat mil hores juntes, però en la distància».

L'objectiu de Mus és millorar la situació de la dona en la música que, «com en tots els àmbits, està invisibilitzada. Cal fer una lluita important, perquè en molts festivals hi falten moltíssimes dones. També em fa reflexionar i enfadar-me quan als concerts tot són homes: tècnics de llums, de so... i passa el mateix als estudis de gravació. Segur que hi ha dones en aquestes professions més tècniques, però no les coneixem», diu Roy. La revista també es proposa implicar els homes «en aquesta lluita», i en el primer número hi participen Manu Guix, Miki Núñez i el manresà Natxo Tarrés.