La Fura dels Baus homenatjarà el món de la salut amb un espectacle

La Fura dels Baus ha creat dos espectacles per aquest estiu que es presentaran en el marc del Cruïlla XXS, el festival de petit format impulsat pel certamen barceloní aquest juliol. El Recinte Modernista de Sant Pau acollirà el primer muntatge –'Nova normalitat'– en dues funcions el 3 i 4 de juliol, en què la companyia homenatjarà les persones que "promouen la salut", des del personal de neteja als metges. L'espectacle farà gira per tot l'Estat, i començarà per "la zona 0" de la pandèmia a Catalunya, l'Hospital d'Igualada, tal i com ha detallat aquest dijous el director de l'espectacle, Carlus Padrissa. La segona aportació de la Fura al Cruïlla XXS serà un 'Espectacle Sorpresa' el 17 i 18 de juliol a la plaça Univers de Montjuïc.