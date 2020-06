El Govern andorrà recorda la figura del pintor manresà Joan Monegal

Per a Joan Monegal, la creativitat era «essencial», i la seva obra polièdrica, que va transitar per diferents àmbits estètics, reflecteix la necessitat que tenia «d'explorar les dimensions i els canvis de l'esperit humà». Una quarantena de peces d'aquest pintor nascut el 1933 a Manresa –i que va morir el 1981, a l'edat de 47 anys– es poden contemplar a la sala d'exposicions Artalroc de la parròquia d'Escaldes-Engordany, a Andorra, el país on va fer la major part de la seva trajectòria artística.

Monegal va néixer a Manresa però quan tenia només un any es va traslladar amb la seva família a Sabadell. No obstant això, el vincle amb la capital bagenca va perdurar i la seva formació com a pintor es va iniciar a l'Acadèmia Miralles. Posteriorment, va continuar l'aprenentatge amb pintors com Joan Vilatobà i Fïgols, Màrius Vilatobà i Ros i Antoni Vila i Arrufat. Els anys d'alumne van tenir un epíleg remarcable a l'Escola de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona, on va assolir el primer premi de dibuix.

«Definiria la meva pintura com una revalorització de la figuració. La composició representa actituds simbòliques. La meva pintura podria arribar fins a l'abstracció, desmembrant el tema a força de vels? no en faig servir més de tres o quatre, perquè correria el risc d'arribar al no res?», va explicar Monegal en certa ocasió.

La mostra Joan Monegal. El simbolisme estètic, que comissaria Carme Soler, tenia datada la inauguració el dia 19 de març, però les mesures de confinament decretades pel Govern andorrà van avortar la iniciativa i l'exposició es va traslladar al món virtual perquè el públic en pogués gaudir de casa estant. Una experiència que perdura perquè, actualment, el llegat de l'artista està disponible al perfil de la xarxa Facebook de l'organisme governamental Acció Cultural Andorra.

Un cop superats els pitjors moments de la pandèmia al país pirinenc, fa uns dies es va procedir a obrir l'exposició al públic, que la podrà visitar fins al proper 13 de setembre (dimarts, de 15.30 a 20.00 h; de dimecres a divendres, d'11 a 14 hores i de 15.30 a 20 h; dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 20 h; diumenge, de 10 a 14 h.). Tot i que la frontera espanyola està tancada, a partir del dia 22 de juny s'acabarà l'estat d'alarma i es podrà anar Andorra de nou. Els museus del país veí estaran oberts de manera gratuïta durant tot el juny.

La mostra vol donar testimoni de la riquesa del llenguatge plàstic de Joan Monegal, que va desenvolupar la part més productiva de la seva obra durant els anys 60 a Andorra, on es va traslladar el 1961. Les pintures exposades a Artalroc expliquen la importància conceptual de la seva creació però també la part tècnica, com la pintura al tremp i les veladures integradores.